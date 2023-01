Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Witterungsbedingte Unfallserie in einer Straße in Bodelshausen

Reutlingen (ots)

Bodelshausen (TÜ): Serie von Unfällen in der Blöhsteinstraße

Mehrere witterungsbedingte Verkehrsunfälle haben sich am Freitagmorgen innerhalb kurzer Zeit in der abschüssigen Blöhsteinstraße in Bodelshausen ereignet. Kurz vor 6.30 Uhr wollte ein 61-Jähriger mit einem Fiat Doblo nach rechts in die Bahnhofstraße abbiegen. Aufgrund Eisglätte konnte er an der Einmündung nicht anhalten und rutschte seitlich gegen den Fiat Ducato eines 53 Jahre alten Mannes. Der Unfallverursacher zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Es wurde abgeschleppt.

Während der Unfallaufnahme am unteren Ende der Straße ereigneten sich weiter oben in der Folge fast im Minutentakt sechs weitere Unfälle. Gegen 7.12 Uhr verlor eine 56-Jährige die Kontrolle über ihren Peugeot und rutschte in einen angrenzenden Garten, wo eine Hecke sowie ein Beet beschädigt wurden. Kurz darauf geriet eine weitere Pkw-Lenkerin ins Schleudern und landete in einem Feld an der Kreuzung zur Landhausstraße. Um 7.14 Uhr geriet eine 26-Jährige mit ihrem VW T-Roc ins Rutschen und kam in einem unbebauten Grundstück zum Stehen. Ihr Wagen musste im Anschluss abgeschleppt werden. Nur zwei Minuten später kollidierte ein 42-jähriger Lenker einer VW Caravelle mit dem Auto eines 56 Jahre alten Mannes, worauf der Kleinbus ins Schleudern geriet und ebenfalls eine Hecke beschädigte. Gleich darauf verlor ein 25-Jähriger die Kontrolle über seinen Pkw und prallte auf Höhe des Jakob-Nill-Weg gegen den Kia Ceed eines 39 Jahre alten Mannes, der bereits in ein Feld geschlittert war. Zu guter Letzt rutschte gegen 7.20 Uhr ein weiterer Verkehrsteilnehmer gegen den Peugeot der zuvor bereits verunglückten 56-Jährigen.

Ersten Erkenntnissen nach blieben alle Beteiligten, bis auf den 61 Jahre alten Fiat-Lenker, unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf über 40.000 Euro. Zur Unterstützung war die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften ausgerückt. Die Straßenmeisterei wurde unverzüglich zum Abstreuen der betroffenen Straße verständigt. (ms)

