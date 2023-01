Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Führungswechsel beim Polizeiposten Haigerloch

Reutlingen (ots)

Haigerloch (ZAK):

Im Rahmen einer Feierstunde im Sportheim der Eyachtalhalle in Owingen hat der Leiter der Schutzpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Reutlingen, Leitender Kriminaldirektor Michael Simmendinger, am 27. Januar 2023 Polizeihauptkommissar Karl Liener, der die Führung des Polizeipostens Haigerloch innehatte, nach fast 44 Dienstjahren in den Ruhestand verabschiedet. Gleichzeitig wurde Polizeioberkommissar Marc Fritz zum neuen Postenführer bestellt. Dieser tritt sein Amt am 1. Februar 2023 an.

Die polizeiliche Laufbahn des 47-jährigen Marc Fritz begann 1992 bei der Bereitschaftspolizei in Biberach. Nach Abschluss der Ausbildung zum mittleren Dienst führte ihn sein Weg zum Polizeirevier Reutlingen, wo er von 1996 bis 2003 verschiedene Ermittlungstätigkeiten wahrnahm. Anschließend zog es ihn in den Zollernalbkreis, zum Polizeirevier Hechingen. Nach Abschluss seines Studiums an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen und dem Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst im Jahr 2013 folgten weitere Stationen bei den Polizeirevieren Balingen und Hechingen. Im Mai 2022 wechselte Polizeioberkommissar Fritz zum Polizeiposten Haigerloch, zu dessen Leiter er nun bestellt wurde.

Gemeinsam mit derzeit einem weiteren Kollegen ist Marc Fritz für die Sicherheit und die Belange der Bürgerinnen und Bürger in der Kernstadt Haigerloch sowie den Stadtteilen Bad Imnau, Bittelbronn, Gruol, Hart, Owingen, Stetten, Trillfingen und Weildorf zuständig.

Der berufliche Weg des 60-jährigen Karl Liener begann im Jahr 1979 mit der Ausbildung zum mittleren Dienst bei der Bereitschaftspolizei in Hechingen. Nach Abschluss der Ausbildung war er bei der Einsatzhundertschaft Stuttgart und beim Polizeirevier Stuttgart-Möhringen tätig. 1985 wurde Polizeihauptkommissar Liener zur Polizeidirektion Tübingen versetzt, wo er neben den Polizeirevieren Rottenburg und Balingen auch beim Fahndungstrupp der Kriminalpolizei eingesetzt war. 2004 folgte der Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst, ehe ihn sein Weg 2009 als stellvertretender Leiter zum Polizeiposten Haigerloch führte, dessen Leitung er 2018 bis zu seiner jetzigen Versetzung in den wohlverdienten Ruhestand übernahm.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell