POL-RT: Vor Kind entblößt; Zahlreiche Verkehrsunfälle; Einbruch in Firma;

Reutlingen (ots)

Neckartailfingen (ES): Geschlechtsteil entblößt (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Donnerstagmittag im Bereich Neckarallee / Hirschstraße ereignet hat, sucht der Polizeiposten Neckartenzlingen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war dort gegen 13.15 Uhr eine Achtjährige zu Fuß unterwegs, als aus einem weißen Transporter heraus ein Mann auf sich aufmerksam machte. Der Unbekannte hantierte dabei an seinem offenbar entblößten Glied. Anschließend fuhr der Wagen davon. Er konnte trotz einer polizeilichen Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Der Täter ist circa 40 Jahre alt und leicht korpulent. Er trug einen Dreitagebart sowie einen Pullover. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zum Täter bzw. dessen Transporter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07127/32261 zu melden. (mr)

Filderstadt (ES): Vorfahrt missachtet

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 17.500 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag in Bernhausen entstanden. Gegen 12.50 Uhr war eine 41-jährige Nissan-Lenkerin auf dem Nord-West-Ring unterwegs und wollte nach links auf die Plieninger Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem aus dieser Richtung kommenden und vorfahrtsberechtigten Audi einer 44 Jahre alten Frau. Beide Pkw waren in der Folge nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Blechschaden beträgt schätzungsweise 17.500 Euro. (mr)

Rottenburg (TÜ): Führerschein beschlagnahmt

Ihren Führerschein sowie eine Blutprobe musste eine Autofahrerin nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag abgeben. Die Frau im Alter von 45 Jahren befuhr kurz vor 16 Uhr mit ihrem Opel die K 6921 von Rottenburg kommend nach Remmingsheim. Dabei überfuhr sie mit ihrem Wagen zunächst einen rechtsseitigen Leitpfosten, ehe der Pkw nach links von der Fahrbahn in den dortigen Graben abkam. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten bei der Fahrerin deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung fest. Die augenscheinlich unverletzt gebliebene 45-Jährige wurde vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Ihr Auto wurde abgeschleppt. (mr)

Rottenburg (TÜ): In Firma eingebrochen

In eine Firma in der Oberndorfer Bollstraße ist in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen worden. Über ein aufgehebeltes Fenster gelangten bislang unbekannte Täter in der Zeit von 18 Uhr bis sieben Uhr in die Büroräumlichkeiten. Beim Durchwühlen der Räume fanden die Einbrecher Bargeld in bislang noch unbekannter Höhe. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat das Polizeirevier Rottenburg die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Balingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Ersten Erkenntnissen nach ohne größere Blessuren haben am späten Donnerstagnachmittag drei junge Männer einen Überschlag mit einem Pkw überstanden. Ein 19-Jähriger war gegen 17.30 Uhr mit einer Mercedes-Benz B-Klasse auf der K 7130 in Richtung Ergenzingen unterwegs. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit an die winterlichen Straßenverhältnisse verlor der Fahranfänger die Kontrolle über seinen Wagen. Der Pkw kam daraufhin in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und überschlug sich. Der Mercedes blieb im Anschluss auf dem Dach liegen. Der Fahrer und seine beiden Mitfahrer im Alter von 18 und 19 Jahren konnten selbstständig und ohne sichtbaren Verletzungen das Fahrzeug verlassen. Es musste im Anschluss von einem Abschleppwagen geborgen werden. Der Schaden wird auf 7.500 Euro geschätzt. Mitarbeiter der Straßenmeisterei kamen zum Abbinden ausgelaufener Betriebsstoffe vor Ort. (ms)

Balingen (ZAK): Unfall im Kreisverkehr

Im Kreisverkehr L 415 (Auf Jauchen) / K 7126 (Heselwanger Straße) hat sich am Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 17.45 Uhr kollidierte eine 58 Jahre alte Frau mit ihrem Seat beim Einfahren in den Kreisel mit dem dort bereits befindlichen VW einer 22-Jährigen. Dabei wurde der Seat so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf circa 17.000 Euro. (mr)

Haigerloch (ZAK): Gegen Betonmauer geprallt

Eine Autofahrerin ist am Donnerstagnachmittag mit ihrem Wagen von der B 463 abgekommen und gegen eine Betonmauer geprallt. Die 64-Jährige befuhr mit einem Audi gegen 16.20 Uhr die Bundesstraße von Owingen herkommend in Richtung Haigerloch. Im Bereich der Einmündung zur K 7113 nach Stetten geriet der Pkw zu weit nach rechts und überfuhr eine Verkehrsinsel. Anschließend durchbrach er eine Parkplatzabsperrung, streifte einen geparkten Land Rover und stieß nach weiteren rund 30 Metern gegen die Betonmauer eines Treppenaufgangs. Dadurch drehte sich das Auto noch um die eigene Achse. Die 64-Jährige zog sich nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Da sich bei ihr Anzeichen einer Alkoholisierung ergaben, musste sie ihren Führerschein abgeben und im Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der Audi wurde abgeschleppt. Insgesamt dürfte der Sachschaden mit circa 20.000 Euro zu Buche schlagen. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Hechingen (ZAK): In die Leitplanken gekracht

Nur noch Schrottwert dürfte der Wagen eines 20-Jährigen haben, der am frühen Freitagmorgen auf der B27 zwischen den Anschlussstellen Hechingen-Süd und Hechingen-Mitte einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Heranwachsende war gegen 0.15 Uhr mit seinem, mit insgesamt vier Personen besetzten BMW X2 auf der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs. Im Bereich der Brücke über die K7108 kam er auf der stellenweise vereisten Fahrbahn ins Rutschen und krachte in die Leitplanken. Verletzt wurde zum Glück niemand. Sein BMW an dem Totalschaden in einer geschätzten Höhe von etwa 15.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Der Sachschaden an den rechten und linken Leitplanken wird mit insgesamt etwa 1.500 Euro beziffert. (cw)

Schömberg (ZAK): Ins Schlingern gekommen

Auf mindestens 13.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der Rosenstraße entstanden ist. Ein 37-Jähriger befuhr gegen 3.40 Uhr mit seinem Mercedes mit Anhänger die Rosenstraße in Richtung Blumenstraße, als sein Anhänger auf der eisglatten Fahrbahn ins Schlingern kam. Dabei krachte er zunächst gegen einen am linken Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten VW, von dem er nach rechts abgewiesen wurde und gegen einen Verteilerkasten prallte. Nachfolgend schleuderte der Anhänger wieder nach rechts und touchierte einen dort geparkten Audi. Durch die Wucht des Aufpralls auf den Verteilerkasten wurden zudem zwei daneben geparkte Autos durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Der völlig demolierte Verteilerkasten musste von einem Techniker vom Netz genommen werden, was zumindest in der Rosenstraße den Ausfall der Internetverbindung zur Folge hat. Verletzt wurde niemand. (cw)

