POL-RT: Mehrere Verstöße bei Verkehrskontrolle festgestellt

Albstadt-Ebingen (ZAK): Etliche Gurtverstöße bei Schulwegüberwachung

Beamte der Verkehrspolizei Balingen haben am Donnerstagmorgen innerhalb einer Stunde fast zehn Gurtverstöße feststellen müssen. Im Rahmen einer Schulwegüberwachung hatten die Polizisten ab 7.10 Uhr eine Kontrollstelle in der Straße Landgraben im Bereich der Kirchgraben-Schule in Ebingen eingerichtet. Hierbei stellten sie fünf Fahrer beziehungsweise Beifahrer fest, die sich nicht angeschnallt hatten. Weiterhin entdeckten die Polizeibeamten vier nicht gesicherte Kinder, die von ihren Eltern zur Schule gebracht wurden. Ein 33-Jähriger hatte gleich zwei Kinder im Alter von sechs und acht Jahren in seinem Pkw, die ohne jegliche Sicherung befördert wurden. Neben einer Ahndung der Verstöße führten die Beamten auch belehrende Gespräche mit den Betroffenen durch. Die Kontrollen werden fortgeführt. (ms)

