POL-RT: Polizei Baden-Württemberg sucht Nachwuchs - Sehr gute Karrierechancen für junge Menschen bei der Polizei Baden-Württemberg

Albstadt / Hechingen (ZAK): Die Einstellungsberater des Polizeipräsidiums Reutlingen informieren junge Menschen aus dem Zollernalbkreis vor Ort bei den Polizeirevieren Albstadt und Hechingen über Ausbildung und Studium bei der Landespolizei

WEIL WIR GEIMEINSAM IN EINSATZ SIND lautet das Motto der größten Einstellungsoffensive der Polizei Baden-Württemberg. Im Jahr 2023 stehen insgesamt ca. 1.300 Ausbildungs- und Studienplätze zur Verfügung. Damit bleiben die Einstellungszahlen auch in diesem und im nächsten Jahr weiterhin auf hohem Niveau. Das Ziel ist klar. Die Polizei Baden-Württemberg will möglichst alle Ausbildungsplätze mit qualifizierten, engagierten jungen Nachwuchskräften besetzen und so die Polizei nachhaltig stärken.

Der Polizeiberuf steht nach wie vor bei vielen jungen Menschen hoch im Kurs. Die Herausforderung in dem sicherlich nicht leichten Beruf ist die Vielfalt und das spannende Aufgabenspektrum bestehend aus beraten, ermitteln, und schützen.

Nach der Bewerbung, dem erfolgreich abgelegten Auswahltest in Herrenberg sowie der Feststellung der Polizeidiensttauglichkeit im Rahmen einer polizeiärztlichen Untersuchung beginnen alle Polizeikarrieren an den Ausbildungsstandorten in Biberach, Lahr, Bruchsal, Wertheim und Herrenberg. Bei den Ausbildungsgängen wird unterschieden in eine Ausbildung zur Polizeimeisterin/zum Polizeimeister im mittleren Polizeivollzugsdienst (Einstellungstermine im März und im September) und ein Bachelorstudium zur Polizeikommissarin/zum Polizeikommissar im gehobenen Polizeivollzugsdienst (Einstellungstermin im Juli).

Die 30-monatige Ausbildung für den mittleren Polizeivollzugsdienst ist ein duales Ausbildungssystem und gliedert sich in theoretisches Wissen und praktisches Handeln. So werden die jungen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte auf ihren künftigen Berufsalltag vorbereitet.

Das Bachelorstudium ist der direkte Einstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst. Die angehenden Polizei- bzw. Kriminalkommissarinnen und Polizei- bzw. Kriminalkommissare müssen zunächst eine 9-monatige Vorausbildung durchlaufen. Das sich daran anschließende Bachelorstudium mit den drei Schwerpunkten "Schutzpolizei", "Kriminalpolizei" und "Kriminalpolizei - IT-Ermittlungen/IT-Auswertungen" dauert 36 Monate und findet an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen statt. Ein Wechsel zwischen der Schutz- und Kriminalpolizei sowie umgekehrt ist möglich. Während des Studiums sind je zwei sechsmonatige Praxismodule in verschiedenen Polizeidienststellen vorgesehen, die das anspruchsvolle Studium vervollständigen.

Schulabgängerinnen und Schulabgänger, aber auch junge Erwachsene mit abgeschlossener Berufsausbildung, die teamfähig, kommunikationsstark und belastbar sind, gerne Verantwortung übernehmen und für die körperliche Fitness kein Fremdwort ist, werden im Polizeiberuf schon während der Ausbildung bzw. des Bachelorstudiums ihre ganz persönliche Herausforderung finden, denn der Polizeiberuf ist so abwechslungsreich, wie das Leben selbst.

Auch mit ausländischer Staatsangehörigkeit kann man Polizistin oder Polizist werden. Eine Einstellung ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich.

Wichtig! Bewerbungsfrist für 2023 verlängert, Studium bis 28.02.2023, Ausbildung bis 15.03.2023

Neugierig geworden?

Am Mittwoch, 08.02.2023, können Sie sich von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr beim Polizeirevier Albstadt, Rudolf-Diesel-Str. 3,

und

am Donnerstag, 09.02.2023, von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr beim Polizeirevier Hechingen, Heiligkreuzstr. 6

vom Einstellungsberater der Polizei, Polizeihauptkommissar Lambert Maute, informieren lassen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Kommen Sie vorbei. Eine Anmeldung bei Polizeihauptkommissar Maute, Telefon 07433/264-220, email: lambert.maute@polizei.bwl.de ist erforderlich.

Er ist auch gerne bereit am Telefon erste Fragen zu beantworten. (cw)

