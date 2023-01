Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Warnung vor Telefonbetrügern

Reutlingen (ots)

Unklare Ampelschaltung (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend an der Kreuzung Alteburg- / Lederstraße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Reutlingen. Gegen 20.15 Uhr befuhr ein 48-Jähriger mit seinem VW Tiguan die Alteburgstraße in Richtung Lederstraße. In der dortigen, ampelgeregelten Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit dem aus Richtung Konrad-Adenauer-Straße kommenden Volvo V50 einer 55 Jahre alten Frau. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Aufgrund anderweitiger gesundheitlicher Probleme musste die Beifahrerin im Volvo vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zur Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 zu melden. (rn)

Esslingen (ES): Kollision mit Autotür

Nach dem Zusammenstoß mit einer Autotür ist eine Radfahrerin am Mittwochabend zu Fall gekommen. Die 33-Jährige fuhr gegen 18.10 Uhr die Bismarckstraße in Richtung Hindenburgstraße entlang, als ein 53 Jahre alter Mann, der mit seinem Opel am rechten Straßenrand geparkt hatte, die Fahrertür öffnete. Die Radlerin kollidierte mit der Autotür, stürzte zu Boden und verletzte sich ersten Erkenntnissen zufolge leicht. An ihrem Fahrrad war augenscheinlich geringer Schaden entstanden. (mr)

Bisingen (ZAK): Telefonbetrügerin am Werk (Warnhinweis)

Ein Senior aus Bisingen ist am Mittwoch in die Fänge dreister Telefonbetrüger geraten. Der Mann erhielt zunächst auf seinem PC eine vermeintlich von Microsoft stammende Warnmeldung, in der er zum Anruf einer bestimmten Telefonnummer aufgefordert wurde. Im Telefonat gab sich sein Gesprächspartner dann als Mitarbeiter des Softwareunternehmens aus und gaukelte vor, dass der Computer des Seniors von Hackern angegriffen worden sei. Außerdem sei vom Konto des Mannes bereits Geld abgebucht worden. Der Senior schenkte dem Kriminellen Glauben und folgte dessen Anweisungen. So erstellte der Bisinger unter anderem wie gefordert mehrere sogenannte Transaktionsnummern für sein Online-Banking und gab diese dem Täter durch. Anschließend wurden vom Konto des Seniors mehrere hundert Euro abgebucht.

Die Polizei warnt deshalb dringend davor, auf derartige Anrufe einzugehen und rät:

- Beenden Sie solche Gespräche unverzüglich.

- Verweigern Sie strikt Aufforderungen zur Installation einer Fernwartungssoftware.

- Geben Sie niemals Konto- oder Kreditkartendaten, Passwörter oder sonstige Zugangsdaten preis.

Wenn Sie Opfer einer solchen Straftat wurden:

- Trennen Sie den Rechner vom Internet und fahren Sie ihn herunter.

- Nehmen Sie Kontakt mit Ihrer Bank auf. In manchen Fällen kann es gelingen, bereits bezahlte Beträge wieder zurückzuholen.

- Lassen Sie Ihren PC überprüfen und das Fernwartungsprogramm löschen.

- Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Weitere Informations- und Präventionstipps finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/ (mr)

Balingen-Weilstetten (ZAK): Bei Unfall leicht verletzt

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat eine Pkw-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Weilstetten erlitten. Die 22-Jährige war kurz nach 7.30 Uhr mit einem VW Polo auf der Hauptstraße in Richtung Tieringer Straße unterwegs. Auf eisglatter Fahrbahn verlor die junge Frau die Kontrolle über ihren Wagen und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Ford Grand C-Max. Zur Versorgung ihrer Verletzungen wurde die 22-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste die Durchgangsstraße kurzzeitig komplett gesperrt werden. (ms)

