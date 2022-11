Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Geparktes Auto gestreift und dann abgehauen - Polizei bittet um Hinweise

Trossingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Im Zeitraum vom vergangenen Donnerstagnachmittag, 27.10., bis Dienstagmittag, 01.11., ist an der Ecke Schubertstraße und Kaiserstraße ein geparkter Audi A4 von einem Unbekannten beschädigt worden. Vermutlich fuhr der Unbekannte zu dicht an dem abgestellten Audi vorbei, streifte diesen und richtete so Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro an dem Audi an. Ohne sich darum zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Trossingen (07425 3386-6) entgegen.

