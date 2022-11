Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Mühlhausen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

VS-Mühlhausen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der am Montagabend zwischen einem Auto und einem Motorrad auf der Mühlbachstraße passiert ist, hat sich der Motorradfahrer leichte Verletzungen zugezogen. Gegen 18.30 Uhr wollte ein 34-Jähriger mit einem VW Golf von der "Alte(n) Tuttlinger Straße" nach links auf die übergeordnete Mühlbachstraße in Richtung Schwenningen abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem 66-jährigen Biker, der mit einem Motorrad der Marke Suzuki auf der Mühlbachstraße in Richtung Schwenningen unterwegs war. In der Folge stürzte der 66-Jährige mit der Suzuki zu Boden und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Nach einer Erstbehandlung brachten eintreffende Rettungskräfte den Mann zur weiteren Behandlung in eine Klinik. An den beiden Fahrzeugen entstand durch den Unfall Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

