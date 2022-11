POL-KN: (VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Beim Ausparken anderes Auto beschädigt und anschließend geflüchtet

Singen (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Montag versucht in ein Restaurant auf der Berliner Straße einzubrechen. Im Zeitraum zwischen 02:30 Uhr und 3:00 Uhr brachen die unbekannten Täter ein Fenster auf, gelangten jedoch nicht in die Innenräume. Anschließend flüchteten die Unbekannten vermutlich mit einem weißen Bus. Die Höhe des am Fenster ...

