POL-KN: (VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall fordert eine leicht verletzte Person

VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Eine leicht verletzte Person hat ein Auffahrunfall gefordert, der am Dienstag, gegen 17.40 Uhr, auf der Bettelenstraße kurz vor der Einmündung Alpenstraße passiert ist. Ein 24-Jähriger fuhr mit einem Hyundai i30 auf der Bettelenstraße in Richtung Alpenstraße und bremste kurz vor der Einmündung ab. Ein mit einem VW T-Roc nachfolgender 30-Jähriger reagierte zu spät und prallte mit dem Wagen in das Heck des bremsenden Hyundais. Bei dem Unfall wurde der Hyundai-Fahrer leicht verletzt. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

