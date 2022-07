Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Erneut brennen Strohballen

Hamm-Norddinker (ots)

Am späten Samstagabend, gegen 23.40 Uhr, eilten Kräfte der Feuerwehr und der Polizei zu einem Brand auf einem Feld zwischen der Soester Straße und der Straße Brauck. Unbekannte zündeten dort etwa 150 Strohballen an. Die Feuerwehr befindet sich derzeit noch immer am Einsatzort und lässt das Stroh kontrolliert abbrennen. Der Einsatz kann noch bis Sonntagmittag andauern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ag)

