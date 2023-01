Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Opel zerkratzt + Scheiben eingeschlagen + Sprayer + Vandale im Seltersweg + Fernseher in Altenheim gestohlen + Mercedes Sprinter beschädigt + Unfälle und weitere

Gießen (ots)

Grünberg-Reiskirchen: Opel zerkratzt

Zwischen Mittwoch (04.01.2023), 12:00 Uhr und Donnerstag (05.01.2023), 11:00 Uhr machten sich Unbekannte an einem in der Uhlandstraße stehenden Opel zu schaffen. Sie beschädigten die Windschutzscheibe und zerkratzten den schwarzen Corsa an der Beifahrertür. Der Schaden beläuft sich auf 1.500 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter Tel.: (06401) 9143-0

Grünberg: Scheiben eingeschlagen

Zwischen dem 04.01.2023, 20:00 Uhr und Donnerstag (05.01.2023), 09:00 Uhr beschädigten Unbekannte mehrere Fensterscheiben eines gewerblichen Gebäudes in der "Eiserne Hand". Die Unbekannten zerstörten eine dreifachverglaste Scheibe komplett, bei zwei weiteren Scheiben wurden ein Teil der Dreifachverglasung zerstört. Die Diebe, ließen offenbar von ihrem Vorhaben ab, in das Gebäude einzudringen und flüchteten unerkannt. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter Tel.: (06401) 9143-0

Gießen- Sprayer

Einen blauen Schriftzug brachte ein Unbekannter an einer Parkbank im Wißmarer Weg an. Der Schaden wird mit 250 Euro beziffert. Eine aufmerksame Zeugin meldete den Sprayer am Freitagmorgen (06.01.2023) um 08:55 Uhr. Er war dunkel gekleidet, mit einem schwarzen Kapuzenpullover. Er führte einen dunklen Beutel mit sich, sowie ein dunkles Fahrrad. Wer kann Hinweise zu dem Unbekannten geben? Diese erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755

Gießen- Vandale im Seltersweg

Ein Zeuge meldete in der Samstagnacht (07.01.2023) einen Vandalen im Seltersweg. Der Unbekannte hatte um 01:25 Uhr die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäfts mit einer Glasflasche eingeworfen und war geflüchtet. Die Reparatur der Scheibe wird rund 3.000 Euro kosten. Der Vandale wird als 160 cm bis 165 cm groß und 30 bis 40 Jahre alt beschrieben, mit blondem Ziegenbart. Er war bekleidet mit einer schwarzen Hose, einer sumpfgrünen Jacke mit Kapuze und dunklen Adidas Schuhen. Hinweise, zu dem bisher Unbekannten, erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755

Gießen- Fernseher in Altenheim gestohlen

Aus dem Voyer eines Altenwohnheims in der Hermann-Levi-Straße stahlen Diebe einen 700 Euro teuren Fernseher. Zwischen Donnerstagabend (05.01.2023), 18:00 Uhr und Freitagmorgen (06.01.2023), 06:30 Uhr durchtrennten die Diebe Kabel und Ketten mit denen das Gerät zusätzlich gesichert war und flüchteten. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555

Gießen: Mercedes Sprinter beschädigt

In der Max-Reber-Straße beschädigten Diebe zwischen 20:30 Uhr am Samstag (07.01.2023) und 19:00 Uhr am Sonntag (08.01.2023) einen weißen Sprinter. Sie schlugen die Scheibe der Beifahrertür ein, griffen in das Auto und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Offenbar wurde nichts aus dem Mercedes gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf 300 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555

Gießen: in Einfamilienhaus eingestiegen

Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro ließen Diebe bei ihrem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Freitag (06.01.2023) mitgehen. Zwischen 17:30 Uhr und 20:30 Uhr brachen sie in das Einfamilienhaus in der Grünberger Straße ein. Über eine Steighilfe gelangten sie zu einem Fenster im Hochparterre. Mit brachialer Gewalt hebelten sie das Fenster auf und gelangten das Wohnhaus. Im Inneren durchwühlten sie Raäume und Behältnisse und stahlen Schmuck und Armbanduhren. Im Anschluss flüchteten die Diebe unerkannt. Der Schaden am Fenster wird mit 1.500 Euro beziffert. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Grünberger Straße aufgefallen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555

Gießen- Geldbörse gestohlen

Aus der Jackentasche stahlen Diebe die Geldbörse eines 45-Jährigen. Der Mann war am Donnerstagnachmittag (05.01.2023) im Aldi-Einkaufsmarkt im Schiffenberger Weg unterwegs. Als er an der Kasse seine Einkäufe bezahlen wollte, bemerkte er den Diebstahl. Offenbar hatte ein Unbekannter unbemerkt in die Jackentasche des Gießeners gegriffen und war geflüchtet. Neben Bargeld befanden sich verschiedene Karten in dem Portemonnaie. Der Schaden beläuft sich auf 170 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555

Wettenberg- Krofdorf-Gleiberg: durch Terrassentür eingedrungen

Unbekannte schoben den heruntergelassenen Rollladen der Terrassentür eines Einfamilienhauses hoch und hebelten eine Terrassenflügeltür auf. Nachdem sie in das Wohnhaus eingedrungen waren, durchsuchten sie Räume im Erd- und Obergeschoss. Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchteten die Diebe ohne Beute, die sie zum Abtransport bereits bereitgestellt hatten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat die Diebe bei ihrem Einbruch in der Kattenbachstraße beobachtet? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge am vergangenen Freitag (06.01.20) zwischen 15:30 Uhr und 18:00 Uhr aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555 in Verbindung zu setzen.

Biebertal-Rodheim-Bieber: an Physiotherapiepraxis gehebelt

An der Tür einer Physiotherapiepraxis hebelten Unbekannte in der Gießener Straße. Die stabile Tür hielt den Aufbruchsversuchen stand. Der Schaden beläuft sich auf 600 Euro. Hinweise zu den Einbrechern, die zwischen dem 04.01.2023, 17:00 Uhr und Samstagnachmittag (07.01.2023), 14:00 Uhr am Werk waren, erbittet die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555

Gießen: Mit Tür Toyota beschädigt

Vermutlich beim Ein- bzw. Aussteigen beschädigte ein bislang Unbekannter am Freitag (06.Januar) zwischen 13.00 Uhr und 14.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Ferniestraße einen geparkten schwarzen Toyota AX1T an der Fahrertür. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 200 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

A5/Grünberg: Über Radkappe gefahren

Ein 32-jähriger Mann in einem Skoda befuhr am Sonntag (08.Januar) gegen 13.30 Uhr die Bundesautobahn 5 von Reiskirchen in Richtung Grünberg auf dem linken Fahrstreifen. Dabei fuhr der Skoda-Fahrer über eine auf der Fahrbahn liegende Radkappe. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010 entgegen.

Heuchelheim: Unfallflucht in der Hauptstraße

Ein bislang Unbekannter beschädigte am Freitag (06.Januar) zwischen 6.00 Uhr und 14.20 Uhr beim Vorbeifahren in der Hauptstraße (Höhe 13) einen geparkten Opel. Als der Besitzer zu seinem grauen Astra zurückkam, war dieser auf der rechten Seite beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 5.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Lich: Auf Feldweg gegen Mercedes gerutscht

Samstagmorgen (07.Januar) gegen 10.00 Uhr befuhr ein 20-jähriger in einem Mercedes Sprinter einen Feldweg parallel zur Landstraße 3481 von Lich in Richtung Nieder-Bessingen. Der Mercedes rutschte seitlich gegen einen entgegenkommenden Mercedes. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.800 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Grünberg: Fußgänger angefahren

Ein 73-jähriger Mann in einem VW befuhr am Samstag (07.Januar) gegen 17.50 Uhr die Londorfer Straße in Richtung Stadtmitte. Offenbar übersah der VW-Fahrer auf Höhe der Hausnummer 52 einen 65-jähriger Fußgänger, der die Fahrbahn überquerte und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall verletzte sich der 65-Jährige schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand kein Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Lich: Beim Ausparken Seat touchiert

Samstagabend (07.Januar) gegen 19.45 Uhr beabsichtigte eine 59-jährige Frau in einem Opel in der Straße "Freier Platz" in Birklar aus einer Parklücke auszuparken. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem geparkten Seat. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Reiskirchen: Kontrolle verloren

Ein 23-jähriger Mann in einem BMW befuhr am Sonntag (08.Januar) gegen 20.20 Uhr die Bleichstraße und beabsichtigte nach links in die Oberdorfstraße abzubiegen. Auf nasser Fahrbahn verlor der BMW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab, stieß gegen eine Straßenlaterne, einen Briefkasten und ein Tor in der Bahnstraße. Anschließend kam das Fahrzeug auf der Fahrbahn zum Stehen. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest pustete der Unfallverursacher 0,67 Promille. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 9.300 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

