POL-DO: Motorradfahrer stürzt bei Unfall auf der B 236 - 25-Jähriger schwer verletzt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0688 Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund Am Montag (20. Juni) ist es in Lünen zu einem Tötungsdelikt gekommen. Eine 59-Jährige wurde tot in ihrer Wohnung im Geistviertel aufgefunden. Die Lünerin wurde durch Messerstiche verletzt. Eine Mordkommission der Dortmunder Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweis für Medienvertreter: Weitere Presseauskünfte erteilt ausschließlich die ...

