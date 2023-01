Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mit Messer zugestochen - Tatverdächtiger nach gefährlicher Körperverletzung festgenommen (Albstadt-Ebingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermitteln die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Kriminalkommissariat Balingen seit dem frühen Samstagmorgen gegen einen 30 Jahre alten Mann. Dem Tatverdächtigen wird zur Last gelegt, einen 29-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt zu haben.

Den derzeit vorliegenden Ermittlungsergebnissen zufolge war der 30-Jährige gegen ein Uhr in einer Gaststätte in der Gartenstraße mit dem späteren Opfer in einen verbalen Streit geraten, weshalb er vom Wirt des Gebäudes verwiesen wurde. Da er der Aufforderung zunächst nicht nachkam, erhielt er von den hinzugerufenen Polizeibeamten einen Platzverweis, dem er Folge leistete. Wenige Minuten später, nachdem sich die Einsatzkräfte wieder entfernt hatten, kehrte der 30-Jährige zurück. Daraufhin kam es zwischen ihm und dem 29-Jährigen vor dem Gebäude zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Tatverdächtige seinen Kontrahenten durch einen Messerstich schwer verletzt haben soll. Das Opfer musste vom Rettungsdienst anschließend in eine Klinik eingeliefert werden.

Der wegen Körperverletzungsdelikten bereits polizeibekannte, 30-jährige Deutsche wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen am Sonntag beim Amtsgericht Hechingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn gegen Auflagen außer Vollzug. Bis er sich gegebenenfalls vor Gericht verantworten muss, befindet sich der Beschuldigte auf freiem Fuß.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, unter anderem zu den Hintergründen des Streits, dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell