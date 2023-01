Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch in Schule

Reutlingen (ots)

Reutlingen (RT): Einbruch in Schule

Eine Schule in der Hoffmannstraße in Betzingen ist über das Wochenende ins Visier eines Einbrechers geraten. Der Täter hebelte in der Zeit zwischen Freitag, 22 Uhr, und Montag, 6.50 Uhr, eine Nebentür auf und gelangte so ins Innere. Dort stieß er auf seiner Suche nach Wertgegenständen auf Bargeld, das er mitgehen ließ. Allein der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf rund 3.000 Euro belaufen. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell