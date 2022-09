Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Kiosk überfallen - 66-Jährigen festgenommen

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagnachmittag (23.09.2022) einen 66 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, einen Kiosk an der Weißenburgstraße überfallen zu haben. Der Mann betrat das Geschäft gegen 15.45 Uhr und soll den Inhaber aufgefordert haben, ihm Bargeld auszuhändigen. Hierbei soll er ihn mit einem unbekannten Gegenstand, der in einer Plastiktüte versteckt war, bedroht haben. Nachdem der Kioskinhaber den Mann mehrfach zum Verlassen des Geschäfts aufgefordert hatte, lief der 66-Jährige in Richtung des Wilhelmsplatzes davon, wo ihn alarmierte Polizeibeamte anschließend festnahmen. Der kroatische Tatverdächtige, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde noch am Samstag (24.09.2022) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

