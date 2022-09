POL-S: Besucher erleiden Atemwegsreizungen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Freitagmorgen (23.09.2022) in einer Stadtbahn der Linie U12 einen 54 Jahre alten Stadtbahnfahrer beleidigt. Der Unbekannte befand sich gegen 07.10 Uhr im hinteren Wagen der Linie U12, die auf dem Weg nach Dürrlewang war. Da er seine Füße auf dem Sitz hatte und keine Maske trug, sprach ihn der Stadtbahnfahrer an der Haltestelle Dürrlewang an. Der aggressive ...

