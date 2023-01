Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Einbruch; Zeugenaufruf des Polizeipräsidiums Aalen zu einer Straßenverkehrsgefährdung

Reutlingen (ots)

Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Reutlinger Albstraße mussten am Dienstagmorgen die Rettungskräfte ausrücken. Ersten Erkenntnissen nach fingen gegen 8.10 Uhr Gardinen an einer brennenden Kerze auf einer Fensterbank des Wohnzimmers Feuer. Vor Eintreffen der sofort verständigten Feuerwehr konnte eine Bewohnerin die Flammen bereits löschen. Sie war durch die ausgelösten Rauchmelder auf den Brand aufmerksam geworden. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf etwa 5.000 Euro. Es wurde niemand verletzt. (ms)

Reutlingen (RT): In Restaurant eingebrochen

In ein Restaurant in der Straße Unter den Linden ist von Montag auf Dienstag eingebrochen worden. In der Zeit zwischen 23 Uhr und 8.50 Uhr beschädigte der Unbekannte eine Fensterscheibe und gelangte so ins Innere. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er auf Bargeld, mit dem er unerkannt flüchtete. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Brand auf Balkon

Zu einem Brand auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Langwiesenstraße sind Feuerwehr und Polizei am Dienstagvormittag ausgerückt. Ein Zeuge hatte das Feuer auf dem Balkon im ersten Obergeschoss gegen 11.15 Uhr entdeckt und anschließend die Einsatzkräfte alarmiert. Die Feuerwehr, die daraufhin mit acht Fahrzeugen und 37 Feuerwehrleuten anrückte, löschte den Brand, durch den auch ein Balkonfester beschädigt worden und Rauch ins Innere der dahinterliegenden Wohnung gelangt war. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 50.000 Euro. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen zur noch unbekannten Brandursache aufgenommen. (rn)

Nachfolgend wird eine Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Aalen veröffentlicht:

Kernen im Remstal/Esslingen: Beim Überholen und Hinterherfahren Verkehrsteilnehmer gefährdet

Ein 59-jähriger Fahrer einer schwarzen Mercedes A-Klasse befuhr am Montag gegen 12 Uhr die Landesstraße zwischen Rommelshausen und Stetten. Er fuhr dort wiederholt einem vorausfahrendem weißen Mercedes sehr dicht auf und überholte das Fahrzeug vor dem dortigen Kreisverkehr bei Stetten trotz Gegenverkehr. Die 54-jährige Mercedes-Fahrerin musste daraufhin eine Gefahrenbremsung einleiten, um dem Überholer das einbiegen auf die rechte Fahrspur zu ermöglichen. Auf der Weiterfahrt in Richtung Esslingen fuhr der 59-jährige Autofahrer weitere Male vorausfahrenden Autos sehr dicht auf, drängelte und überholte mehrmals gefährlich. Zeugen der Vorfälle sowie Verkehrsteilnehmer, die von dem Mercedesfahrer gefährdet wurden, sollten sich bitte mit der Polizei in Fellbach (0711/57720) oder Esslingen (0711/39900) in Verbindung setzen.

Die o.g Pressemitteilung finden Sie auch unter dem Link

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/5430053

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell