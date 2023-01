POL-PDLD: Offenbach - Diebstahl von Brennholz

Kuhardt (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstagmittag gegen 14:30 Uhr in der Hauptstraße in Kuhardt. Ein 83 Jahre alter Pedelec-Fahrer aus dem Landkreis Germersheim kollidierte aus bislang ungeklärten Gründen mit dem Außenspiegel eines Transporters. Der 83-jährige stürzte zu Boden und erlitt schwere Kopfverletzungen. Einen Schutzhelm trug der ...

