POL-PDLD: Landau - Sachbeschädigung im Südpark

Kandel (ots) - Am 07.01.2023 kam es in Kandel in der Saarstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Ein 49-jähriger Mann befuhr gegen 23:00 Uhr mit seinem PKW die Straße "Am Höhenweg" und beabsichtigte links in die Saarstraße einzufahren. Beim Abbiegen übersah er den vorfahrtsberechtigten Kleinkraftradfahrer und seine schwangere Sozia. Der Kleinkraftradfahrer erlitt durch den Aufprall leichte ...

mehr