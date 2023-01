Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mercedesfahrer gefährdete mehrere Verkehrsteilnehmer beim Überholen und durch dichtes Auffahren - Unfall beim Überholen

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Kernen im Remstal/Esslingen: Beim Überholen und Hinterherfahren Verkehrsteilnehmer gefährdet

Ein 59-jähriger Fahrer einer schwarzen Mercedes A-Klasse befuhr am Montag gegen 12 Uhr die Landesstraße zwischen Rommelshausen und Stetten. Er fuhr dort wiederholt einem vorausfahrendem weißen Mercedes sehr dicht auf und überholte das Fahrzeug vor dem dortigen Kreisverkehr bei Stetten trotz Gegenverkehr. Die 54-jährige Mercedes-Fahrerin musste daraufhin eine Gefahrenbremsung einleiten, um dem Überholer das einbiegen auf die rechte Fahrspur zu ermöglichen. Auf der Weiterfahrt in Richtung Esslingen fuhr der 59-jährige Autofahrer weitere Male vorausfahrenden Autos sehr dicht auf, drängelte und überholte mehrmals gefährlich. Zeugen der Vorfälle sowie Verkehrsteilnehmer, die von dem Mercedesfahrer gefährdet wurden, sollten sich bitte mit der Polizei in Fellbach (0711/57720) oder Esslingen (0711/39900) in Verbindung setzen.

Murrhardt: Unfall beim Überholen

Ein 24-jähriger Polo-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 6.30 Uhr die L 1119 in Richtung Vorderwestermurr, als er ein vorausfahrendes Auto überholen wollte. Beim Ausscheren nach links übersah er einen nachfolgenden Pkw Mercedes, dessen Fahrer sich bereits auf der linken Fahrspur im Überholvorgang befunden hatte. Nach dem seitlichen Zusammenstoß der beiden Autos wich der Mercedes-Fahrer nach links aus, wo sein Fahrzeug noch gegen den Bordstein fuhr. Beim Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro.

