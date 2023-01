Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten

Aalen (ots)

Untermünkheim: Unfallflucht

Am Montagabend gegen 19:10 Uhr befuhr ein 37-jähriger Ford-Fahrer die K2576 von Schwäbisch Hall kommend in Richtung der Autobahn. Zwischen Wittighausen und der Autobahnauffahrt kam ihm hier ein anderer Verkehrsteilnehmer entgegen. Dieser schnitt in einer Kurve die Fahrbahn des 37-Jährigen und streifte dessen Außenspiegel. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Unfallverursacher, welcher mit einem dunklen Pkw unterwegs war entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Crailsheim: Person angefahren und geflüchtet

Ein 38-jähriger Mann wollte am Montagmorgen gegen 07 Uhr die Ludwigstraße auf einem Zebrastreifen überqueren. Hierbei wurde er von einem Pkw angefahren und schwer verletzt. Der Pkw fuhr in der Folge davon. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

