Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Brennholz entwendet - Sonstiges

Aalen (ots)

Hofen: Brennholz entwendet

Zu einem Brennholzdiebstahl kam es im Zeitraum von Freitag, 18 Uhr, bis Montag, 18:20 Uhr zwischen Hofen und Wagenrain. Ein bislang Unbekannter entwendete aus einem dortigen Gartengrundstück etwa 2-3m Raummeter Brennholz im Wert von rund 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Mögglingen: Unfallflucht

Eine 19-jährige VW-Fahrerin befuhr am Montag gegen 1:30 Uhr die B29 zwischen Böbingen und Essingen in Richtung Aalen. Kurz vor der Anschlussstelle Mögglingen/Hermannsfeld wurde sie von einem bislang unbekannten Fahrzeug überholt. Beim Einscheren streifte dieses Fahrzeug den VW der 19-Jährigen. Anschließend fuhr der Unfallverursacher an der Anschlussstelle Mögglingen/Hermannsfeld aus, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 2000 Euro zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Ellwangen: PKW beschädigt, Halter gesucht!

Auf einem Hotelparkplatz in der Karlstraße hat ein Opel-Fahrer am Montag gegen 09:30 Uhr einen weißen Kombi beschädigt. Der Fahrzeughalter des geschädigten Kombi wird nun gebeten, sich bei der Polizei Ellwangen unter der Telefonnummer 07961/9300 zu melden.

Lorch: LKW übersehen

Am Montag befuhr ein 53-jähriger Ford-Fahrer die rechte Spur der B29 in Richtung Schwäbisch Gmünd. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit übersah er einen auf der rechten Fahrbahn stehenden LKW mit Anhänger in Form einer fahrbaren Absperrtafel. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 51.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ellwangen: Unfallflucht auf der A7

Eine Unfallflucht ereignete sich am Montag gegen 12:20 Uhr auf der A7. Ein 57-jähriger LKW-Fahrer befuhr die A7 zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Westhausen in Richtung Ulm. Kurz nach der Anschlussstelle Ellwangen überholte ihn ein bislang unbekannter Fahrer eines Sattelzuges. Nach dem Überholen scherte dieser jedoch zu früh ein. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 57-Jährige nach rechts aus, kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen mehrere Leitplanken. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise werden vom Verkehrsdienst Aalen unter 07361/5800 entgegengenommen.

