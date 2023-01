Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Kompletträder entwendet - Pferde verletzt - Trickdiebe - Unfallflucht - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Bereits am Donnerstag zwischen 8 Uhr und 17 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen BMW, der am Sparkassenplatz abgestellt war. Der entstandene Schaden beziffert sich auf rund 700 Euro. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Verkehrsinsel überfahren

Am Montagnachmittag kam es gegen 15.35 Uhr auf der Landesstraße 1076 zwischen Waldhausen und der Kapfenburg zu einem Unfall, bei dem Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand. Eigenen Angaben zufolge bückte sich ein 55-Jähriger in seinem Fahrzeug nach einem Eiskratzer, der ihm versehentlich zwischen die Pedale gefallen war. Hierbei geriet er auf eine vor dem Kreisverkehr befindliche Verkehrsinsel und überfuhr diese.

Essingen: Mit Sommerreifen unterwegs

Auf rund 3000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 23-Jähriger am Montagnachmittag verursachte. Gegen 16.15 Uhr befuhr er mit seinem Fiat Punto die Straße "Kirchhofäcker", wo der Pkw von der Fahrbahn abkam. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass an dem Fahrzeug Sommerreifen aufgezogen waren.

Bopfingen: Parkrempler

Beim Ausparken ihres VW Golf beschädigte eine 39-Jährige am Montag gegen 17.40 Uhr einen in der Hauptstraße abgestellten Audi, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand.

Aalen: Kompletträder entwendet

Bislang unbekannte Diebe begaben sich am Montagabend um 20:30 Uhr auf einen frei zugänglichen, geschotterten Abstellplatz eines Autohauses zwischen der Oberen Bahnstraße und der Osterbucher Steige und entwendeten dort an insgesamt sechs Neuwagen der Marke Audi die Kompletträder. Hierzu wurden die Fahrzeuge aufgebockt, die Räder abgeschraubt und anschließend auf den Bremsscheiben auf Knochensteinen abgestellt. Der Wert der entwendeten Kompletträder wird auf mindestens 30 000 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Neresheim: Pferde verletzt

Zwischen Samstagabend, 20 Uhr und Sonntagmorgen, 5 Uhr, wurden in der Obere Straße auf einem landwirtschaftlichen Anwesen zwei Pferde verletzt. Eine Stute erlitt hierbei eine Platzwunde am Kopf. Ein Wallach wurde am Hals teilweise geschoren und mit einem spitzen Gegenstand mehrfach im geschorenen Bereich gestochen. Zudem wurde in den vergangenen zwei Monaten mehrfach Werkzeug und Koppelzaunzubehör entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt der Polizeiposten Neresheim unter der Rufnummer 07326 / 919000 entgegen.

Ellwangen: Trickdiebe

Am Dienstag gegen 11:45 Uhr klingelten eine Frau und ein Mann an einer Haustür in einer Wohnsiedlung im Bereich Alamannenstraße / Frankenstraße und baten darum, die Toilette benutzen zu dürfen. Nach dem Toilettengang fragten sie die Wohnungsinhaberin nach Kleidung, die sie dringend benötigen würden. Nachdem die Dame bereitwillig Kleidung herausgeben wollte, fing der Mann plötzlich an, selbständig Schubladen zu öffnen und daraus Schmuck zu entnehmen. Im weiteren Verlauf griff er noch nach einer Tasche und einem Geldbeutel. Als die Seniorin dies bemerkte, verließen die beiden sofort die Wohnung und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Diebe konnten folgendermaßen beschrieben werden: Die Frau war etwa 160cm groß, hatte schwarze zusammengebundene Haare. Sie war mit einer schwarzen Jogginghose und einer Jacke mit beige-roten Streifen bekleidet. Der Mann war ebenfalls etwa 160cm groß, hatte schwarzes, welliges Haar und war sehr dunkel bekleidet. Hinweise auf die beiden Diebe nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300

