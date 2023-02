Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände und Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Hohenstein (RT): Kellerbrand in Meidelstetten

Zu einem Brand im Keller eines Einfamilienhauses mussten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Mittwochabend, gegen 22.30 Uhr, in den Auchtertweg ausrücken. Aus noch unbekannter Ursache war im Heizungskeller ein Feuer ausgebrochen, durch das auch dort gelagertes Holz in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 30 Feuerwehrleuten anrückte, setzte die von einem Hausbewohner mittels Feuerlöschers begonnenen Löscharbeiten fort und lüftete das Gebäude. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit vier Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften vor Ort. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 10.000 Euro beziffert. Das Haus blieb bewohnbar. (rn)

Reichenbach/Fils (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 19.500 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend in der Kreuzung Wagner- / Blumenstraße ereignet hat. Ein 18-Jähriger befuhr kurz vor 22 Uhr mit seinem Mercedes die Wagnerstraße ortseinwärts. An der Kreuzung mit der Blumenstraße missachtete er die Vorfahrt des von links kommenden Toyota einer 56-Jährigen, worauf es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Toyota wurde in der Folge nach links abgewiesen und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen davor abgestellten Renault geschoben. Der Mercedes war zwischenzeitlich nach rechts abgewiesen worden. Er kam an einer Straßenlaterne zum Stehen. Die Toyota-Fahrerin und der Mercedes-Fahrer sowie ein 19 Jahre alter Mitfahrer im Mercedes erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst versorgte sie zunächst vor Ort. Die 56-Jährige wurde anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Mercedes und der Toyota mussten abgeschleppt werden. (rn)

Neckartailfingen (ES): Unter Alkoholeinfluss gegen Ampelmast geprallt

Eine Unfallverursacherin musste am frühen Donnerstagmorgen ihren Führerschein abgeben, nachdem sie unter Alkoholeinfluss mit ihrem Wagen gegen einen Ampelmast geprallt ist. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war die 42-Jährige gegen 0.40 Uhr mit ihrem VW auf der B297 in Richtung Nürtingen unterwegs. An der Kreuzung mit der Tübinger Straße wollte sie nach links abbiegen. Dabei verlor sie offenbar die Kontrolle über den Pkw, kam mit diesem nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Mast. Am VW lösten in der Folge die Airbags aus. Die 42-Jährige wurde leicht verletzt. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über 0,5 Promille. Die Frau musste anschließend eine Blutprobe abgeben. Ihr Wagen wurde abgeschleppt. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel war auch die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 11.000 Euro. (rn)

Rottenburg (TÜ): Brand einer Gartenhütte

Zum Brand einer Gartenhütte mussten Feuerwehr und Polizei am Mittwochabend auf ein Grundstück nördlich der B 28 in der Nähe eines landwirtschaftlichen Betriebs ausrücken. Kurz nach 19.30 Uhr ging der Notruf eines aufmerksamen Zeugen bei der Feuerwehr ein. Dieser hatte Rauch aus der Hütte aufsteigen sehen. Ersten Ermittlungen nach war das Feuer im Bereich eines Ofenrohrs am Dach der Gartenhütte ausgebrochen. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Vollbrand des Gartenhäuschens verhindert werden. Der Schaden wird auf 7.000 Euro geschätzt. (ms)

Hechingen (ZAK): Auffahrunfall B 27

Zwei Personen sind bei einem heftigen Auffahrunfall am frühen Donnerstagmorgen auf der B 27 verletzt worden. Eine 21-Jährige war gegen 5.40 Uhr mit einem VW Polo auf dem rechten Fahrstreifen der Bundesstraße in Richtung Balingen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache krachte sie etwa 300 Meter vor der Ausfahrt Hechingen-Süd ins Heck des vorausfahrenden Fiat Punto einer 25 Jahre alten Frau. Der Zusammenstoß war so heftig, dass der Fiat im Anschluss zunächst gegen die rechte Leitplanke prallte, dann gegen die Mittelleitplanke abgewiesen wurde und letztendlich auf der linken Fahrspur zum Endstand kam. Beide Fahrerinnen zogen sich ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu. Sie wurden mit Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Ein 33-jähriger Beifahrer in dem Punto war nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt geblieben. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 11.500 Euro. Zur Unterstützung war die Feuerwehr mit zehn Einsatzkräften und drei Fahrzeugen ausgerückt. Weiterhin kamen Mitarbeiter der Straßenmeisterei vor Ort. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Bergung der beiden Pkw und der Straßenreinigung musste die B 27 in Fahrtrichtung Balingen für 30 Minuten komplett und anschließend für 60 Minuten einspurig gesperrt werden. Gegen 7.30 Uhr war die Bundesstraße wieder frei befahrbar. (ms)

