Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brände; Einbruch

Reutlingen (ots)

Unfall mit mehreren beschädigten Fahrzeugen

Insgesamt vier Fahrzeuge sind bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag im Weinbergweg beschädigt worden. Eine 19-Jährige wollte gegen 15.20 Uhr mit ihrem VW Golf von einer Grundstückseinfahrt auf die Fahrbahn einfahren. Dabei übersah sie den von rechts kommenden Ford S-Max einer 38-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der Golf gegen einen geparkten Daihatsu Sirion und einen Opel Astra gedrückt. Der Daihatsu wurde durch den Unfall so schwer beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Der Gesamtschaden an den vier Fahrzeugen wird auf etwa 24.000 EUR geschätzt. (ah)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Von PKW erfasst und leicht verletzt (Zeugenaufruf)

Ein Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag eine 14-Jährige mit seinem PKW erfasst. Der Mann wollte mit seinem BMW gegen 15 Uhr von der Bernhäuser Straße, die er in Fahrtrichtung Ortsausgang befuhr, in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Dabei übersah er das dort auf dem Gehweg laufende Mädchen und erfasste dieses mit seinem Fahrzeug. Die 14-Jährige wurde bei dem Unfall nach bisherigem Kenntnisstand leicht verletzt. Eine weitere medizinische Versorgung der Verletzten war zu diesem Zeitpunkt nicht nötig. Zeugen, insbesondere die Lenkerin eines weißen Kleinwagens, die den Unfall beobachtet haben soll, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/7091-3 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden. (ah)

Reichenbach (ES): Brand auf Balkon

Die Rettungs- und Einsatzkräfte sind am frühen Freitagmorgen, gegen 3.20 Uhr, zu einem Brand in der Rechbergstraße ausgerückt. Eine Zeugin hatte zuvor auf dem Balkon eines Wohnhauses Flammen entdeckt und die Feuerwehr verständigt. Eine Bewohnerin des Hauses wurde durch weitere Zeugen auf den Brand aufmerksam gemacht, worauf alle Personen das Gebäude verließen. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Dennoch dürfte sich der entstandene Gebäudeschaden ersten Schätzungen zufolge auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (mr)

Baltmannsweiler (ES): In Haus eingebrochen

Ein bislang unbekannter Einbrecher hat sich in der Nacht auf Donnerstag über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Haus in der Albstraße verschafft. Im Inneren durchwühlte der Unbekannte mehrere Schränke und verließ das Haus über die Terrassentüre wieder. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden lediglich Gegenstände von geringem Wert entwendet. (ah)

Neuhausen/Fildern (ES): Zwei Beteiligte bei Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall hat sich am Donnerstagabend auf der Esslinger Straße ereignet. Gegen 18.50 Uhr war dort ein 44 Jahre alter Mann mit einem Piaggio unterwegs. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr er mit seinem Wagen aufgrund einer medizinischen Ursache auf den Dacia einer 47-Jährigen auf, die nach links in die Bahnhofstraße abbiegen wollte. Der 44-Jährige wurde nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. An den Fahrzeugen dürfte sich der Sachschaden auf insgesamt rund 3.800 Euro belaufen. (mr)

Lichtenwald (ES): Fahrzeugbrand in Thomashardt

In der Straße Im Gänswasen ist am Donnerstagnachmittag ein Pkw wohl aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten gegen 15.20 Uhr nach Thomashardt aus, nachdem ein Zeuge den Brand über Notruf gemeldet hatte. Durch die Feuerwehr konnten die Flammen im Frontbereich des Wagens, der in einem Carport abgestellt war, gelöscht werden. Der Carport sowie das angrenzende Wohnhaus wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf circa 25.000 Euro. (mr)

Kusterdingen (TÜ): Gefährlich rechts überholt und Unfall verursacht (Zeugenaufruf)

Durch seine gefährliche und rücksichtslose Fahrweise soll ein 23-Jähriger am Donnerstagnachmittag einen Unfall auf der B 28 Höhe Kusterdingen verursacht haben. Eine 44-Jährige war mit ihrem Passat kurz nach 17 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs und befand sich zu diesem Zeitpunkt im Überholvorgang auf der linken Fahrspur. Der 23-Jährige wechselte mit seinem Chrysler offenbar unmittelbar hinter der 44-Jährigen auf die linke Fahrspur. Anschließend soll er den Passat rechts überholt haben und dicht vor diesem wieder nach links gewechselt haben. Dabei touchierte der Chrysler den Passat, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von rund 1.500 Euro entstand. Bereits im Vorfeld soll der 23-Jährige durch seine gefährliche Fahrweise aufgefallen sein und auch einen Audi rechts überholt haben. Der Audi-Lenker hatte nur durch ein Bremsmanöver einen Zusammenstoß verhindern können. Zeugen sowie Verkehrsteilnehmer, die von dem Chryslerfahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 mit der Verkehrspolizei in Tübingen in Verbindung zu setzen. (ah)

Rottenburg (TÜ): Holzscheite in Brand gesetzt (Zeugenaufruf)

In der Hegelstraße in Wurmlingen ist am späten Donnerstagabend Brennholz von einem Unbekannten offenbar mutwillig angezündet worden. Gegen 22.40 Uhr hatte ein Zeuge über Notruf brennende Holzscheite vor einem Wohnhaus gemeldet, worauf unverzüglich entsprechende Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagenbesatzungen und einem Polizeihubschrauber eingeleitet wurden. Vor Ort stellte sich heraus, dass lose aufgeschüttetes Brennholz, das in unmittelbarer Nähe eines Wohnhauses zwischengelagert war, in Brand gesetzt worden war. Die Flammen konnten durch die Feuerwehr rasch gelöscht und so ein mögliches Übergreifen auf das Gebäude verhindert werden. Außer am Brennholz selbst entstand kein Schaden. Das Kriminalkommissariat Tübingen hat noch in der Nacht vor Ort die Ermittlungen zum Täter aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07472/9801-0 erbeten. (mr)

Bisingen (ZAK): Vorfahrt missachtet

Ein Verletzter und mehrere tausend Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Donnerstagnachmittag in Bisingen ereignet hat. Der 26-jährige Lenker eines Polos befuhr kurz vor 15.40 Uhr die Straße Hinter Stöck und wollte nach rechts in die Heidelbergstraße abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 74-Jährigen, die mit ihrem Golf auf der Heidelbergstraße in Richtung Grosselfingen fuhr. Der Polo kollidierte mit der rechten Fahrzeugseite des Golfs, wurde von diesem mitgezogen und prallte in der Folge gegen einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Baum, bevor er in der Böschung liegen blieb. Bei dem Unfall wurde der 76 Jahre alte Beifahrer im Golf leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils circa 8.000 EUR Schaden. Der Polo musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. (ah)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell