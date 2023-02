Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: PKW übersehen

Als am Donnerstag gegen 15:30 Uhr eine 31-Jährige ihren Mercedes an der Einmündung Finkenweg wenden wollte, übersah sie einen VW einer 33-Jährigen, die dort zeitgleich auf der Schwalbenstraße in Richtung Aalen unterwegs war. Bei der anschließenden Kollision entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Lauchheim: Unfall beim Ausparken

Ein 68-jähriger VW-Fahrer übersah am Donnerstag gegen 20:20 Uhr beim Ausparken aus einer Parklücke in der Hauptstraße einen auf der Fahrbahn stehenden Porsche eines 86-Jährigen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 2200 Euro.

Bopfingen/Unterriffingen: Vorfahrt missachtet - 30.000 Euro Schaden

Einen Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro verursachte am Donnerstag eine 23-Jährige als sie gegen 11:45 Uhr auf der K3298 von Neresheim-Dorfmerkingen kommend nach links in die L1080 in Richtung Bopfingen-Hohenlohe abbiegen wollte. Hierbei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten, aus Bopfingen-Unterriffingen heranfahrenden VW eines 60-Jährigen. Infolgedessen kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision. Durch den Unfall wurden beide Fahrer leicht verletzt und es entstand Totalschaden an beiden Fahrzeugen.

Lorch/Waldhausen: Unfallflucht- Zeuge gesucht!

Zu einer Unfallflucht kam es Donnerstag in der Rattenharzer Straße. Eine 68-Jährige war dort mit ihrem Skoda von Lorch-Waldhausen in Richtung Rattenharz unterwegs. Aufgrund eines auf der Gegenfahrbahn geparkten PKW ergab sich in dem Bereich eine Engstelle. Als sich die 68-Jährige auf Höhe des geparkten PKW befand, missachtete ein entgegenkommender weißer Kleinbus den Vorrang der Frau, weshalb diese ihrerseits nach rechts ausweichen musste. In der Folge prallte sie mit ihrem PKW gegen einen am Fahrbahnrand liegenden Stein. Der Fahrer des Kleinbusses setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zur selben Zeit fuhr ein dunkler PKW hinter dem Kleinbus, welcher möglicherweise Angaben zum Unfallgeschehen machen kann. Dieser Zeuge sowie weitere Hinweisgeber werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

