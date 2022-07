Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht in Ingelheim am Rhein

Ingelheim (ots)

Am 26.07.2022 um 13:22 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Rheinstraße auf Höhe der Hausnummer 134 in Ingelheim am Rhein. Hierbei wurde durch die Verursacherin / den Verursacher ein Signalgeberpfosten der dortigen Fußgängerampel touchiert und verbogen. Anschließend konnte gesehen werden wie sich ein schwarzer Sattelzug in Richtung Otto - Hahn - Straße entfernte.

Die Polizei Ingelheim hat die Ermittlungen wegen eines unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132 6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden

