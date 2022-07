Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Zeugenaufruf nach Diebstahl in Ingelheim am Rhein

Ingelheim (ots)

Am 26.07.2022 zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr betrat eine männliche Person widerrechtlich eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Binger Straße unweit des Tiergeschäftes "Fressnapf". Nach Ansprache durch die Bewohnerin verließ der Täter die Örtlichkeit, samt Diebesgut, fluchtartig in Richtung Innenstadt.

Die Polizei Ingelheim hat die Ermittlungen wegen Diebstahls und Hausfriedensbruch aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132 6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell