Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Transporter am Naturschutzzentrum entwendet

Ingelheim (ots)

Am Abend des Samstag, 23.07.2022, gegen 18.20 Uhr wurde am Naturschutzzentrum in der Neumühle in Ingelheim ein weißer Transporter der Marke Suzuki, Modell Carry, entwendet. Das Fahrzeug stand geöffnet mit eingestecktem Schlüssel vor dem Naturschutzzentrum, da der Besitzer des Fahrzeuges dieses mit mehreren Freunden entlud. Der unbekannte Fahrzeugdieb nutzte einen nur wenige Minuten andauernden Moment, in dem das Fahrzeug unbeaufsichtigt stand, und fuhr mit diesem in unbekannte Richtung davon. Die Polizeiinspektion Ingelheim hat die Ermittlungen zur Sache aufgenommen und unter Anderem das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben. Hinweise zu dem Fahrzeug und dem Täter können direkt bei der Polizeiinspektion Ingelheim gemeldet werden

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell