Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Sachbeschädigungen an einem LKW

Ingelheim (ots)

Durch einen Mitarbeiter einer Baufirma wurde am Freitag, 22.07.2022 eine LKW-Zugmaschine in der Neisser Straße in Ingelheim in einem dortigen Wendehammer geparkt. Unbekannte Täter machten sich ebenfalls am Freitag, vor 21.00 Uhr an dem LKW zu schaffen, indem sie zwei Radmuttern des LKW lösten, sowie einen von außen erreichbaren Feuerlöscher sinnlos vor Ort versprühten. Glücklicherweise wurden die fehlenden Radmuttern vor Fahrtantritt bemerkt, der Feuerlöscher, der eigentlich für Notfälle sofort zur Verfügung stehen soll, ist nicht mehr zu benutzen und muss ersetzt werden. Die Polizeiinspektion Ingelheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Bürger, die Hinweise zu den Tätern haben, sich direkt bei der Polizei Ingelheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell