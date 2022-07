Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Sachbeschädigung an Grillhütte - Zeugen gesucht!

Nieder-Hilbersheim (ots)

Am vergangen Wochenende kam es zwischen dem 16. und 17.07.2022 zu einer Sachbeschädigung an der Grillhütte in Nieder-Hilbersheim. Durch noch unbekannte Täter wurden mehrere Holzbalken der Seitenverkleidung der Hütte herausgebrochen. Die Polizei Ingelheim hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132 6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

