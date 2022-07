Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Mehrere Sachbeschädigungen in Ingelheim - Zeugen gesucht!

Ingelheim (ots)

Zwischen Montag,18.07., und Dienstag,19.07., ereigneten sich gleich mehrere Sachbeschädigungen in Ingelheim. Am alten Rathaus auf dem Francois-Lachenal-Platz wurde durch unbekannte Täter ein Loch in einen am Gebäude angebrachten Werbebanner gebrannt. Des weiteren wurden in der Straße "Auf dem Graben" mehrere Steine aus einer Mauer des dortigen Wasserspielplatzes herausgenommen und auf dem Gelände verteilt, sowie eine Sitzbank beschädigt. Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132 6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

