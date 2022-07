POL-PIING: Nachtrag zum Zeugenaufruf nach einer Körperverletzung vor dem Rewe Einkaufsmarkt in der Neuen - Mitte Ingelheim. Wir berichteten am 01.07.2022.

Ingelheim (ots) - Am Samstag, 16.07.2022, gegen 13.50h, befinden sich ein Junge und ein Mädchen, beide 12 Jahre alt, in Ingelheim an der Bahnhofunterführung an der Konrad-Adenauer-Straße. Hier werden die Kinder zunächst von drei Jugendlichen angesprochen und mit Schimpfwörter beleidigt. Im weiteren Verlauf bekommt der Junge unerwartet einen Schlag in den Nacken und auf die linke Wange. Zudem holt ein zweiter Täter ...

