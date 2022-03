Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl von Wertgegenständen aus Einkaufswagen +++ Prävention

Delmenhorst (ots)

Eine 70-jährige Frau aus Delmenhorst wurde am Mittwoch, 30. März 2022, von bislang unbekannten Personen bestohlen.

Sie befand sich in der Zeit von 15:17 bis 15:37 Uhr zum Einkaufen in einem Discount-Markt in der Annenheider Straße in Delmenhorst. Ihre Handtasche hatte sie dabei in den mitgeführten Einkaufswagen gehängt. Unbekannte Personen nutzten einen unbeobachteten Moment und entwendeten die in der Handtasche befindliche Geldbörse der 70-Jährigen. Ihr entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 200 Euro.

Die Polizei bittet nochmal darum, gerade ältere Mitmenschen dahingehend zu sensibilisieren, dass Wertgegenstände zwingend nah am Körper getragen werden sollten. Niemals sollten Handtaschen oder Geldbörsen in Einkaufswagen oder -körben transportiert werden. Professionell agierende Diebe halten bewusst Ausschau nach diesen Gelegenheiten und haben dann leichtes Spiel.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell