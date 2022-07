POL-PIING: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ingelheim (ots) - Durch einen Mitarbeiter einer Baufirma wurde am Freitag, 22.07.2022 eine LKW-Zugmaschine in der Neisser Straße in Ingelheim in einem dortigen Wendehammer geparkt. Unbekannte Täter machten sich ebenfalls am Freitag, vor 21.00 Uhr an dem LKW zu schaffen, indem sie zwei Radmuttern des LKW lösten, sowie einen von außen erreichbaren Feuerlöscher sinnlos vor Ort versprühten. Glücklicherweise wurden die ...

