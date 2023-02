Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & Versuchter Einbruch

Aalen (ots)

Korb: Vorfahrt missachtet

Eine 72 Jahre alte Honda-Fahrerin missachtete am Donnerstagvormittag kurz vor 10 Uhr an der Kreuzung Südstraße / Steinstraße die Vorfahrt eines 41-jährigen BMW-Fahrers und verursachte hierdurch eine Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der BMW-Fahrer wurde beim Unfall leicht verletzt, an den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Fellbach-Schmiden: Versuchter Einbruch

Am Donnerstag zwischen Mitternacht und 7 Uhr versuchten bisher unbekannte Diebe in eine Turnhalle in der Remstalstraße einzubrechen. Die Einbrecher scheiterten allerdings an der Eingangstüre, sodass sie nicht in die Halle gelangten. Dennoch hinterließen sie an der Türe Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Schmiden unter der Telefonnummer 0711 9519130 entgegengenommen.

Backnang: Aufgefahren

Rund 9000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen gegen 8:30 Uhr auf der B14. Ein 21-jähriger Honda-Fahrer fuhr die Bundesstraße in Richtung Stuttgart entlang und bemerkte auf Höhe "Spritnase" zu spät, dass ein vor ihm fahrender 56 Jahre alter VW-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr diesem auf. Der Honda des Unfallverursachers war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, verletzt wurde zum Glück niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell