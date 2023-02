Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Vier Jugendliche sollen 19-Jährigen ausgeraubt haben - Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Vier Jugendliche sollen 19-Jährigen ausgeraubt haben

Am Mittwochabend gegen 20:15 Uhr soll ein 19-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Friedrichstaße von einer vierköpfigen Gruppe Jugendlicher angehalten und zunächst nach Zigaretten befragt worden sein. Es besteht der Verdacht, dass die Jugendlichen im weiteren Verlauf eine Drohkulisse aufbauten und Bargeld aus dem Geldbeutel des jungen Mannes entnahmen, ihn sodann körperlich angingen, auf ihn einschlugen und in ein Gebüsch warfen. Im Gebüsch liegend soll der Mann unter Vorhalt eines Messers erneut nach weiterem Bargeld befragt worden sein.

Nachdem zufällig eine vorbeikommende Streife des Gemeindevollzugsdienstes (GVD) auf die Situation aufmerksam wurde, ergriffen die vier Jugendlichen die Flucht. Drei Tatverdächtige konnten durch die Gemeindevollzugsbediensteten in unmittelbarer Nähe erkannt und festgehalten werden. Durch die eintreffende Polizei wurden die drei Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren zum Polizeirevier verbracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Eltern übergeben. Der vierte Jugendliche konnte ebenfalls ermittelt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Aalen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Am Donnerstagmorgen kam es gegen 10 Uhr auf der Friedrichstraße zum Zusammenstoß eines Opel und eines VW, bei dem beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Der Unfall ereignete sich beim Fahrspurwechsel. Die beiden 22 und 21 Jahre alte Autofahrerinnen gaben jeweils an, dass die andere den Fahrstreifen gewechselt hatte. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und entsprechende Aussagen machen können, werden deshalb gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Essingen: Fahrzeug übersehen

An der Einmündung Heerweg / Aalener Straße übersah eine 19-jährige VW-Fahrerin am Donnerstagmorgen gegen 7.25 Uhr den Seat Leon eines 42-Jährigen und streifte diesen mit ihrem Fahrzeug. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.

Aalen: Vorfahrt missachtet - 8000 Euro Sachschaden

Auf rund 8000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag entstand. Kurz nach 14 Uhr bog eine 61-Jährige mit ihrem Fiat 500 von der Hegelstraße auf die Alte Heidenheimer Straße ein. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 31 Jahre alten Skoda-Fahrerin, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Beide Autofahrerinnen blieben bei dem Unfall unverletzt.

Waldstetten: Fahrzeug beschädigt

Zwischen Samstag und Mittwoch beschädigte ein bislang Unbekannter einen Seat, der in diesem Zeitraum in der Hauptstraße abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2200 Euro. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Leinzell: Zwei Unfälle in Folge

Insgesamt 17.000 Euro Sachschaden entstanden am Donnerstagmorgen gegen 7.40 Uhr bei gleich zwei Unfällen auf der Landesstraße 1075. Mit ihrem Ford Focus fuhr eine 34-Jährige auf den verkehrsbedingt stehenden Ford einer 30-Jährigen auf. Kurze Zeit später fuhr dann ein 37-Jähriger mit seinem VW T-Cross auf den Ford der 34-Jährigen auf.

