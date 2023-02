Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Tatverdächtiger ermittelt - Verkehrsunfälle - Farbschmierereien

Aalen (ots)

Rudersberg: Tatverdächtiger ermittelt

Nachdem am Samstagabend eine 16-Jährige beim Gassigehen von einem zunächst Unbekannten belästigt und angefasst wurde, konnte die Polizei einen Tatverdächtigen ermitteln. Dabei handelt es sich um einen 17-Jährigen, welcher im Raum Rudersberg wohnhaft ist. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft auf freien Fuß gesetzt. Ihm droht nun ein entsprechendes Strafverfahren.

Zum besseren Verständnis finden Sie hier die ursprüngliche Pressemeldung vom 30.01.2023:

Rudersberg-Oberndorf: 16-Jährige belästigt und angefasst - Zeugen gesucht

Ein 16-jähriges Mädchen war am Samstagabend gegen 21:15 Uhr zu Fuß mit ihrem Hund auf einem Feldweg beim Bahnhof unterwegs. Dort kam ihr ein Mann entgegen und suchte das Gespräch mit dem Mädchen. Hierbei wurde er immer aufdringlicher und küsste die junge Frau in der Folge auf die Wange und an den Hals. Ebenfalls fasste er der 16-Jährigen an ihr Gesäß. Diese stieß den Mann von sich und lief nach Hause. Der Mann soll etwa 20 Jahre alt sein und circa 170 cm groß sein. Er hatte eine schlanke Statur und trug einen weißen Pullover sowie eine dunkle Jacke. Er hatte laut Zeugenangabe eine Plastikflasche mit Rauch bei sich und roch stark nach Marihuana. Der Polizeiposten Rudersberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07183 929316 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Remshalden: Fahrradfahrerin schwer verletzt - Verursacher geflüchtet

Eine 24-jährige Postzustellerin befuhr am Mittwoch gegen 13:20 Uhr mit ihrem Fahrrad den Finkenweg in Geradstetten. Hierbei musste sie im Bereich Finkenweg / Dietrich-Bonhöffer-Straße einem schwarzen Kleinwagen mit Waiblinger Zulassung, evtl. ein Golf IV, ausweichen und kam zu Fall. Die 24-Jährige zog sich beim Sturz schwere Verletzungen zu. Der unbekannte Autofahrer fuhr anschließend ohne anzuhalten weiter. Die Verkehrspolizei sucht nun dringend Zeugen, die den Unfall beobachtet haben bzw. Angaben zum geflüchteten Autofahrer geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07904 94260 mit der Verkehrspolizei in Verbindung zu setzen.

Backnang: Unfall nach Sekundenschlaf

Eigenen Angaben zufolge ereilte am Mittwochnachmittag ein Sekundenschlaf eine 34 Jahre alte Fahrerin eines BMW. Sie befuhr zu diesem Zeitpunkt gegen 14.45 Uhr die Obere Bahnhofstraße in Richtung Adenauerplatz und kam dabei von der Straße ab. Ihr BMW krachte dabei gegen Betonplanken, wodurch rund 8000 Euro Schaden entstand. Der Wagen musste in der Folge abgeschleppt werden. Die Fahrerin wurde leicht verletzt.

Fellbach: Fahrzeug gestreift

Rund 5000 Euro Schaden entstand bei einem Unfall, der sich am Mittwoch gegen 19 Uhr im Bruckwiesenweg ereignete. Ein 33-Jähriger streifte dort mit seinem Mercedes bei der Vorbeifahrt einen parkenden Smart.

Winnenden: Farbschmierereien

Zwischen Freitag, 12:00 Uhr und Samstag, 9:45 Uhr beschmierten Unbekannte ein Schulgebäude in der Albertviller Straße mit roter Farbe. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Die Polizei Winnenden bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07195 6940.

Schorndorf: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 9:30 Uhr und 11:10 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf einem Parkplatz in der Friedensstraße geparkten Seat. An diesem entstand durch den Zusammenstoß Sachschaden von rund 2.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Schorndorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07181 2040.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell