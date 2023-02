Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Streit unter Hundehaltern - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Streit unter Hundehaltern - Zeugen gesucht

Am Mittwochvormittag kurz vor 11 Uhr kam es in der Fronackerstraße zum verbalen Streit von zwei Hundehaltern. Im Verlauf des Streits soll ein bisher unbekannter Mann seine Kontrahentin beleidigt haben. Bei einem weiteren Aufeinandertreffen wenige Minuten später in der Marienstraße soll er die Frau zudem bedroht haben. Der Mann hatte laut der Frau dunkle Haare und sprach gebrochenes deutsch. Zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung soll er hellblaue Jeans und eine schwarze Winterjacke mit Kapuze getragen haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Urbach: Vorfahrt missachtet

Ein 22-jähriger BMW-Fahrer beabsichtigte am Mittwoch gegen 8.35 Uhr von einem Grundstück auf die Schurwaldstraße einzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines VW-Fahrers und stieß mit dem VW Caddy zusammen. Die Autofahrer blieben unverletzt und an den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

