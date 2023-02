Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Feuerwehreinsätze - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: 6-Jähriger leicht verletzt

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen zog sich ein 6-Jähriger am Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall zu. Gegen 11.10 Uhr befuhr eine 29-Jährige mit ihrem VW die Stollbergstraße in Richtung Leintalstraße, wo sie den von rechts kommenden Jungen übersah, der dort mit seinem Kinderrad unterwegs war. Der Kleine wurde leicht von dem Fahrzeug erfasst und stürzte zu Boden. Er wurde in Begleitung seiner Mutter mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand bei dem Unfall keiner.

Aalen: Radfahrer übersehen

Gegen 8.30 Uhr am Mittwochmorgen fuhr ein 62-Jähriger mit seinem Fahrzeug auf einen Parkplatz in der Alten Heidenheimer Straße ein. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden Radfahrer und erfasste diesen mit seinem Pkw. Der Radler stürzte auf die Straße, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der bei dem Unfall entstandene Schaden beziffert sich auf rund 1000 Euro.

Aalen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der Friedrichstraße streifte ein 71-Jähriger am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr mit seinem BMW den neben ihm fahrenden VW Golf einer 50-Jährigen; der dabei entstandene Sachschaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt.

Neresheim: 5000 Euro Sachschaden

Beim Linksabbiegen mit seinem BMW auf einem Kundenparkplatz in der Heidenheimer Straße übersah ein 64-Jähriger am Mittwochmorgen kurz vor 7.30 Uhr den Mercedes Benz einer 36-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro.

Aalen: Feuerwehreinsatz

Mit drei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Aalen am Mittwochmorgen gegen 00.20 Uhr in die Gutenbergstraße aus. Von dort hatte ein Bewohner eine Verpuffung mit anschließendem Gasgeruch gemeldet. Alle Bewohner hatten sich vor dem Gebäude in Sicherheit begeben und das Eintreffen der Rettungskräfte abgewartet. Nachdem von der Feuerwehr keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, konnte alle Bewohner ihre Zimmer wieder aufsuchen.

Aalen: Unfallflucht

Bereits am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr fuhr ein 78-Jähriger mit seinem Mercedes Benz gegen einen in der Ludwigstraße abgestellten BMW, der durch die Wucht des Aufpralls im weiteren Verlauf gegen einen ebenfalls dort geparkten Mercedes Benz geschoben wurde. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich um den von ihm verursachten Sachschaden von rund 16.000 Euro zu kümmern. Beamte des Polizeireviers Aalen stellten auf der Anfahrt zum Unfallort das Verursacherfahrzeug in der Silcherstraße fest. Der 78-Jährige saß im Pkw. Möglicherweise waren gesundheitliche Probleme die Ursache des Unfalls. Entsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen.

Essingen: Kettenreaktion

Auf rund 15.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend entstand. Gegen 18.20 Uhr fuhr ein 23-Jähriger mit seinem VW Passat auf der B 29 - Höhe Essinger Bahnhof - auf den verkehrsbedingt stehenden VW eines 28-Jährigen auf, der wiederum auf den BMW eines 45-Jährigen geschoben wurde. Sämtliche Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Aalen: Batterie löste Feuerwehreinsatz aus

Im Keller eines Firmengebäudes in der Robert-Bosch-Straße kam es am Dienstagabend gegen 18 Uhr beim Laden einer Lkw-Batterie zu einer Rauchentwicklung. Kräfte der Aalener Feuerwehr nahmen die Batterie von der Ladestation und lüfteten das Gebäude gut durch, so dass kein nennenswerter Schaden entstand.

Bopfingen: Fahrzeug zu spät gesehen

Auf rund 5000 Euro beziffert sich der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen entstand. Gegen 8.45 Uhr befuhr ein 61-Jähriger mit seinem VW den Bahnhofweg in Richtung Burgstallweg. Da er hier einer Fußgängerin auswich, erkannte er den entgegenkommenden Smart einer 26-Jährigen zu spät und streifte diesen.

Waldstetten: Kaminbrand

Eine Anwohnerin der Mozartstraße verständigte am Mittwochmittag gegen 11.40 Uhr die Feuerwehr, nachdem sie Flammen aus dem Kamin des Nachbargebäudes schlugen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer bereits erloschen; ein Eingreifen war nicht mehr notwendig.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell