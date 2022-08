POL-GF: Brand einer Scheune

LK Gifhorn (ots) - Zu mehreren Betrugsversuchern kam es am gestrigen Mittwoch. Über den Landkreis verteilt klingelten die Telefone bei vorwiegend älteren Menschen. Die Anrufer versuchten mit unterschiedlichen Varianten des "Enkeltricks" an Geld oder Wertsachen zu kommen. So rief bei einem Ehepaar aus Ehra-Lessien die weinende, angebliche Enkelin an. Sie müsse wegen einer Corona-Erkrankung mit einer neuartigen Maschine behandelt werden. Diese neuartige Behandlung würde ...

mehr