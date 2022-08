POL-GF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ehra-Lessien (ots) - Mehrere Zeugen meldeten der Polizei Gifhorn am frühen Sonntagmorgen einen Einbruch in ein leerstehendes Haus in Ehra-Lessien. Der Täter hatte die rückwärtige Terrassentür eines Wohnhauses an der Dorfstraße aufgehebelt und sich so Zugang zum Inneren verschafft. Er entwendete einen Autoschlüssel und versuchte das Grundstück mit dem darauf abgestellten Fahrzeug zu verlassen. Ein Zeuge stellte sich dem Täter jedoch in den Weg, als dieser den Tatort ...

