Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Gemeinsame Kontrollen in der Poser-Szene

Gifhorn (ots)

Gemeinsam mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landkreises führten Beamte der Polizei Gifhorn in den vergangenen Wochen Kontrollen in der örtlichen Autoposer-Szene durch. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Gifhorner Führerschein- und Zulassungsstelle erhielten Einblicke in das Einsatzgeschehen, dass sich Rund um die Braunschweiger Straße abzeichnete.

An den drei Kontrollabenden wurden 36 Fahrzeuge und deren Fahrer kontrolliert. Allein dabei ergaben sich 12 Phänomen typische Verstöße, in zehn dieser Fälle lagen Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Begehung und damit einer Verdoppelung des Bußgeldes von 80 auf 160 Euro vor. So wurde am Abend des 29.07.2022 ein 19-Jähriger am Schillerplatz festgestellt, der beim Anfahren und anschließenden Abbiegen so stark beschleunigte, dass die Reifen zwei Mal durchdrehten und laut quietschten. Anschließend fuhr er, wie im Motorsport üblich, starke Schlangenlinien. Bei der späteren Kontrolle zeigte er sich einsichtig.

Die jeweils betroffenen Fahrer sind ausschließlich männlich und im Alter zwischen 18 und 43 Jahren. Für acht dieser Personen wurde ein Platzverweis ausgesprochen, da von weiteren Verstößen am jeweiligen Abend auszugehen war. Bei zwei Fahrzeugen war wegen unzulässiger Bauartveränderung die Betriebserlaubnis erloschen, ein VW Polo wurde zwecks Vorstellung beim TÜV sichergestellt.

Daneben wurden 17 andere Ordnungswidrigkeiten wie die Nutzung des Mobiltelefons bei der Fahrt, fehlendes Anlegen des Sicherheitsgurtes oder die bereits fällige Hauptuntersuchung festgestellt. Gleichgelagerte Kontrollen werden auch zukünftig stattfinden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell