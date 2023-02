Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht und Unfall

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Zwischen 9:45 Uhr und 20:50 Uhr am Dienstag beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in einem Parkhaus in der Mauerstraße auf Etage 3 geparkten PKW der Marke Mazda beim Ein- oder Ausparken. Nach dem Unfall entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit. An dem Mazda entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Satteldorf: Junger Fahrer verliert Kontrolle über PKW

Am Dienstag gegen 16:00 Uhr befuhr ein 18 Jahre alter Daimler-Fahrer die K 2503 aus Richtung Satteldorf kommend in Richtung Bronnolzheim. In einer Linkskurve kam er zunächst nach rechts in das Bankett. Anschließend steuerte er dagegen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit einem Baum. An dem PKW entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro.

