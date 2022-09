Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Rollereigentümer gesucht

Die Beamten des Polizeireviers Rastatt sind derzeit auf der Suche nach dem Eigentümer eines schwarzgrünen Rollers der Marke "Piaggio". Der Roller ohne Kennzeichen wurde am Freitagmittag in der Straße "Am Murgdamm" in einer Hofeinfahrt festgestellt. Durch den augenscheinlichen Kurzschluss sowie die aufgebrochene Sitzbank ist nach ersten Erkenntnissen von einem Diebstahl auszugehen. Der Eigentümer des Rollers oder Personen, die Hinweise zu dessen Identität geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07222 781-120 bei den Beamten des Polizeireviers Rastatt zu melden.

