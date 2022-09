POL-OG: Bühl - Ermittlungen wegen Sachbeschädigung

Baden-Baden (ots) - Am Dienstagnachmittag fuhr eine 72 Jahre alte Fahrradfahrerin auf der Rheinstraße stadtauswärts. Gegen 16:20 Uhr wollte die Frau auf den Radweg am rechten Bürgersteig auffahren. Dabei kam sie alleinbeteiligt zu Fall und verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. /ph Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: ...

