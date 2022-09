Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Legelshurst - Eierwerfer, Zeugenhinweise erbeten

Legelshurst (ots)

Die Beamten des Polizeipostens Appenweier sind derzeit auf der Suche nach mehreren männlichen Jugendlichen. Die bislang unbekannte Täterschaft bewarf am späten Freitagabend ein an einem Maisfeld gelegenes Wohnhaus mit Eiern und flüchteten gegen 22:45 Uhr mit ihren Fahrrädern auf dem Feldweg hinter dem Haus. Durch die Eier wurde das Eigentum massiv beschmutzen. Eine Schadenshöhe kann bislang nicht beziffert werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es an dem Wohnhaus bereits in der Vergangenheit zu Verschmutzungen durch Eierwerfer. Daher werden Zeugen, die Hinweise zu der Identität der Jugendlichen geben können oder verdächtige Beobachtungen im Bereich Legelshurst gemacht haben, gebeten sich mit den Beamten des Polizeipostens Appenweier unter der Rufnummer 07805 91570 in Verbindung zu setzen.

