Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Taxifahrer verprügelt

Völlig aus dem Ruder lief ein Streit um die Fahrtkosten am frühen Sonntag morgen in Blaustein-Herrlingen

Ulm (ots)

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 3.45 Uhr in der Blautalstraße. Zwei Männer und eine Frau hatten sich von einem Taxi dorthin fahren lassen. Nach der Ankunft kam es zum Streit zwischen dem 43jährigen Fahrer des Taxis und seinen Fahrgästen. Keiner der drei war in der Lage den Fahrpreis zu bezahlen. Während einer der Männer ausstieg und flüchtete gab das noch verbliebene Pärchen an, das fehlende Bargeld zu holen. Plötzlich schlug der männliche Fahrgast zu und traf den Taxifahrer am Kopf. Am Boden liegend sprühte ihm einer der beiden mit einem Reizstoffsprühgerät in die Augen. Beide Fahrgäste entfernten sich anschließend in ein Gebäude in der Blautalstraße. Nachdem der Fahrer einer herbeigerufenen Streife des Polizeireviers Ulm-West den Sachverhalt geschildert hatte, wurde er aufgrund seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Das Taxi musste von einem anderen Fahrer in Blaustein abgeholt werden. Der Polizeiposten Blaustein ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

