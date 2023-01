POL-UL: (HDH) Gerstetten - Bei Altpapiersammlung von Anhänger gestürzt

Ulm (ots) - Ein 17-Jähriger war im Laufe des Tages in einem Fitnessstudio in Neu-Ulm mit einem anderen jungen Mann in Streit geraten. Zur Klärung der Sache wollte man sich am Freitagabend am Eselsberg treffen. Der 17-Jährige und sein 20-jähriger Freund trafen tatsächlich bei der Adalbert-Stifter-Schule auf zwei Männer. Doch diese waren nicht allein gekommen. Plötzlich stürmten aus den Büschen bis zu 30 Personen ...

